Dez pessoas morreram e duas ficaram feridas no desabamento de um prédio degradado, na cidade de Indore, no centro da Índia, depois de um carro chocar contra um pilar do edifício, informou hoje uma fonte policial à Efe.

O subinspetor da polícia de Indore, Harinarayanachari Mishra, especificou que o veículo embateu, às 21:00, contra o imóvel de quatro andares, no qual funcionava um albergue, fazendo com que a construção viesse abaixo.

"O edifício era velho, segundo algumas pessoas, teria entre 70 e 90 anos", indicou.