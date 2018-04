Incêndios

O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, considera que o relatório da comissão técnica independente de análise dos grandes incêndios de outubro de 2017 "evidencia a necessidade de políticas nacionais em matérias de proteção".

Em declarações à agência Lusa, o autarca social-democrata disse que o relatório "reforça um conjunto de questões nucleares que se centram no ordenamento florestal", com a execução de faixas de interrupção de combustível, "a par de uma gestão que assente na biodiversidade e na gestão multifuncional da floresta".

"Penso que se impõe a concretização da elaboração do cadastro e que se tenha em conta que ninguém investirá na floresta se esta não for rentável. É necessário encontrar este equilíbrio. É possível encontrar este equilíbrio", frisou José António Jesus, seis meses depois dos incêndios que percorreram quase 180 quilómetros quadrados do seu concelho.