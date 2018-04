Actualidade

Vila Nova de Foz Côa, Guarda, 01 abr (Lusa) - O Museu do Côa celebra 70 anos de carreira de Júlio Pomar com a exposição "Incisão no Tempo", juntando duas centenas de trabalhos de diferentes fases do pintor, em Vila Nova de Foz Côa, até 05 de agosto.

Com a passagem pela nova exposição, que assinala também o início das comemorações do vigésimo aniversário da classificação das gravuras rupestres do Vale do Côa como património da Humanidade, o visitante pode contemplar um núcleo de gravuras de Júlio Pomar, que permitem estabelecer uma "relação" com a arte pré-histórica dos gravadores do Côa, ao longo dos últimos 25 mil anos.

"Esta relação é visível num conjunto de gravuras de Júlio Pomar, datadas dos anos 70 do século passado, em que o pintor explora as entradas de touros e campinos, numa figuração de certo modo, semelhante às existentes nas gravuras do Côa", explicou à Lusa, a curadora da exposição, Sara Antónia Matos, diretora do Atelier-Museu Júlio Pomar, em Lisboa.