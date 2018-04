Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, perspetivou um encontro difícil na segunda-feira em casa do Belenenses, em jogo da 28.ª jornada da I Liga, e criticou o clima de suspeição que envolve o futebol português.

O treinador dos 'dragões diz que "muitas coisas têm corrido mal" no primeiro ano do videoárbitro (VAR) no futebol português e considera o clima de suspeição atual "insuportável".

"Muitas coisas têm corrido mal neste primeiro ano. O VAR tem que ser uma ajuda, não pode complicar. O VAR vem complicar quando devia servir para descomplicar. Tem sido o contrário. Cria alguma indefinição no resultado e no juízo final do árbitro", começou por dizer Sérgio Comceição.