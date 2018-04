Actualidade

A Infraestruturas de Portugal (IP) lamentou hoje a inexistência de um acordo com as organizações sindicais e garantiu que a empresa verá a sua componente salarial aumentada em quase 11 milhões de euros em 2018.

"A Infraestruturas de Portugal lamenta profundamente que as organizações sindicais representativas dos colaboradores não tenham chegado a acordo com a empresa, pese embora todos os esforços desenvolvidos no sentido de ser encontrada uma solução justa e equilibrada no que respeita às reivindicações sindicais que motivaram um pré-aviso de greve", indicou, em comunicado, a entidade.

A IP garante ainda que, em 2018, verá aumentada a sua componente salarial "em mais de 10,8 milhões de euros do que em 2017", mais 8,6% do que no ano passado, o que representa "um esforço financeiro considerável".