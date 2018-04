Actualidade

(CORREÇÃO DO SEGUNDO PARÁGRAFO) Lisboa, 01 abr (Lusa) - A presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Luciana Passo, disse hoje à Lusa que a adesão da greve dos tripulantes portugueses de cabine da Ryanair "é superior a 90%".

Este é o segundo de três dias de paralisação não consecutiva, que termina na quarta-feira, e que, segundo Luciana Passo, não tem efeitos mais visíveis porque a Ryanair está a "trazer tripulação de outras bases". (CORRIGE PARA SEGUNDO DIA DE GREVE)

"A greve dos tripulantes que têm base em Portugal está a ter uma fortíssima adesão durante esta manhã, superior a 90%", afirmou a sindicalista.