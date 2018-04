Actualidade

A Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) avançou com uma ação inspetiva para averiguar irregularidades relacionadas com o direito à greve dos tripulantes da Ryanair, informou hoje a entidade.

"A ACT tomou conhecimento de alegadas irregularidades relacionadas com o direito à greve dos tripulantes de cabine da companhia aérea Ryanair e desencadeou uma ação inspetiva, no decurso da qual serão adotados os procedimentos adequados", disse fonte da ACT, contactada pela Lusa.

A entidade assegura ainda que se encontra a acompanhar "atentamente" a situação, de modo a "assegurar os direitos dos trabalhadores".