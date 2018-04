Actualidade

O candidato de centro-direita Carlos Alvarado, de 38 anos, venceu a segunda volta das eleições presidenciais de domingo na Costa Rica, com aproximadamente 60,7% dos votos.

Com mais de 95% dos votos já contados, Carlos Alvarado, ex-ministro do Trabalho, de 38 anos, ficou à frente do pastor evangelista Fabricio Alvarado (sem parentesco), que obteve cerca de 39,3% dos votos.

"Esta eleição permitiu-nos, como país, olhar para nós mesmos ao espelho. Nesse espelho, vimos um país diverso, com diferentes pontos de vista, com desigualdades que devemos trabalhar, para dar mais oportunidades em algumas partes do país. A nossa tarefa deve ser a de unir o país, disse Carlos Alvarado à multidão de apoiantes, durante o discurso de vitória.