Skripal

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo afirmou hoje que o envenenamento do ex-espião Serguei Skripal tem interesse para o Reino Unido porque permite desviar a atenção da opinião pública britânica do 'Brexit'.

O envenenamento "podia ser do interesse do Governo britânico, que está numa situação desconfortável pela incapacidade para cumprir as promessas feitas aos eleitores sobre as condições do 'Brexit'", disse Serguei Lavrov, numa conferência de imprensa em Moscovo.

"E também podia ser do interesse dos serviços especiais britânicos, que são conhecidos pela capacidade para agir com permissão para matar", acrescentou.