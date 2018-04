Actualidade

O Banco Best obteve resultados líquidos de três milhões de euros no ano passado, mais 9% do que no anterior (2,7 milhões de euros), anunciou hoje a instituição de crédito.

Numa nota, o Banco Best refere ainda que no ano passado e face ao ano anterior os depósitos de clientes aumentaram 12% para 494 milhões de euros e o crédito concedido subiu 17% para um total de 160 milhões de euros.

Segundo o Banco Best, a liquidez do banco "apresentou um nível muito elevado com um rácio de transformação de depósitos em crédito de 32%, mantendo-se, assim, este indicador ao nível dos melhores do mercado nacional".