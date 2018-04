DGArtes

O PCP pediu a audição com caráter de urgência do ministro da Cultura na respetiva comissão da Assembleia da República sobre os resultados provisórios do programa de apoio às artes, disse hoje à Lusa fonte comunista.

"O PCP considera que toda a situação tem de ser esclarecida e que se explicite claramente que medidas vão ser tomadas para que todas as estruturas de todas as áreas que requereram apoio e não o obtiveram possam prosseguir a sua atividade", lê-se no texto, no qual se questiona ainda "o que será feito nos casos em que o apoio atribuído se revelar insuficiente", "que novas regras serão agora implementadas" e "qual é, afinal, a linha política do Governo".

O requerimento da bancada comunista sublinha que, "no caso do teatro, aparentemente, são obliterados os percursos de companhias e estruturas que ao longo de anos tiveram e têm um papel incontornável na vida cultural" portuguesa, "várias com um historial de verdadeira descentralização cultural que tem de ser valorizado e não pode ser esquecido".