Actualidade

Uma jovem de 19 anos morreu hoje na sequência de uma colisão entre duas viaturas ao quilómetro 55 do itinerário complementar 8 (IC8) no concelho de Pombal, via que se encontrava cortada ao trânsito pelas 15:00, informou a GNR.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta para o acidente, que envolveu dois veículos ligeiros na localidade de Lagoa de Ceiras, freguesia de Abiul, foi feito às 13:48.

O acidente provocou ainda um ferido grave, tendo duas outras pessoas sido assistidas no local.