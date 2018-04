Actualidade

A Somincor já retomou obras do projeto de 260 milhões de euros para expandir a produção de zinco na mina alentejana de Neves-Corvo, que tinha suspendido devido às "perturbações laborais" e possíveis novas greves na empresa.

"Houve uma suspensão de trabalhos à superfície motivada pelas ameaças de paralisação que, a acontecerem, poderiam não permitir a entrada de empreiteiros", disse hoje à agência Lusa Kenneth Norris, administrador-delegado da empresa Somincor, a concessionária da mina de Neves-Corvo, no concelho de Castro Verde, no distrito de Beja.

Os trabalhos à superfície "já foram retomados", indicou, frisando que é "importante reafirmar que a continuação dos avultados investimentos previstos" no Projeto de Expansão do Zinco na mina "só é possível num ambiente de estabilidade laboral como aquele que se vive neste momento, com todas as partes apostadas numa atividade normal na Somincor".