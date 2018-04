Skripal

A Rússia entende as razões da posição de Portugal no contexto da atual crise diplomática entre Moscovo e o ocidente e não tem interesse em originar problemas na embaixada de Portugal, disse hoje o embaixador russo em Lisboa.

"Analisámos com toda a atenção as respetivas declarações e documentos emitidos pela parte portuguesa. Em particular, os representantes portugueses dizem existir uma necessidade de informação adicional sobre esta situação, e entendemos muito bem que não tenham sido tomadas decisões finais", considerou Oleg Belous, em entrevista à Lusa.

No final de semana passada, o embaixador português em Moscovo, Paulo Vizeu Pinheiro, foi chamado a Lisboa para consultas na sequência da crise diplomática entre o Reino Unido - e aliados - e a Rússia, motivada pelo envenenamento em território britânico do ex-duplo espião russo Serguei Skripal e da sua filha Yulia. Uma ação atribuída por Londres a Moscovo, que refuta as acusações.