Actualidade

O apoio do Estado à banca desde 2007 até 2017, um período de 10 anos, ultrapassa os 17 mil milhões de euros, segundo dados hoje publicados pelo Banco de Portugal.

De acordo com o banco central, entre 2007 e 2017, as medidas de apoio ao sistema financeiro "tiveram um impacto acumulado neste período de 9,1% do PIB [Produto Interno Bruto] no défice e de 12,3% do PIB na dívida pública".

Contudo, o Banco de Portugal não indica o valor absoluto das ajudas ou o PIB usado para calcular o rácio. A Lusa questionou fonte oficial e aguarda respostas.