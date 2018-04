Actualidade

O homem suspeito de ter baleado outro na cabeça na aldeia de Rio de Moinhos, no concelho de Aljustrel, está indiciado do crime de homicídio tentado e aguarda julgamento em prisão preventiva, disse hoje fonte policial.

O suspeito, de 38 anos, foi hoje submetido a interrogatório judicial no Tribunal de Ourique, no distrito de Beja, no Alentejo, que lhe decretou prisão preventiva, a medida de coação mais grave, disse à agência Lusa fonte da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a fonte da PJ, o suspeito está indiciado pela prática do crime de homicídio tentado e fica a aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Beja.