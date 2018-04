Actualidade

A empresa Resolve Salvage & Fire será a responsável pela remoção do navio "Mestre Simão", que encalhou a 06 de janeiro no porto da Madalena, na ilha do Pico, anunciou hoje a capitania do porto da Horta, nos Açores.

De acordo com um comunicado emitido pela autoridade marítima, o plano de remoção do navio de transporte de passageiros e viaturas, pertencente à Atlânticoline, será executado pela empresa Resolve Salvage & Fire, a mesma que removeu o combustível e os óleos que se encontravam no interior da embarcação.

"Deverá seguir-se um período negocial para finalização dos termos contratuais entre as partes", refere o mesmo comunicado, acrescentando que a estimativa é que os trabalhos no local tenham início ainda no mês de abril, "de maneira a que possam estar concluídos no final de maio".