Actualidade

O maior acionista do Novo Banco, o fundo de investimento norte-americano Lone Star, escolheu a diretora do banco britânico Lloyds Carla Antunes da Silva para o Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco.

"(... )O Novo Banco informa que em assembleia-geral do banco se deliberou a nomeação de Carla Antunes da Silva como membro do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) para o mandato em curso", lê-se na informação comunicada através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A escolha de Carla Antunes da Silva, que é diretora de estratégia do Lloyds desde 2015, partiu do Lone Star e com a sua designação o Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco fica completo com nove membros.