O Governo da Madeira não aceita que o Estado imponha qualquer limitação ao subsídio de mobilidade quanto ao número de viagens, ao horário e ao plafond financeiro, afirmou hoje o presidente do executivo regional.

"Nós esperamos há 760 dias - desde 01 de março de 2016 - pela revisão do subsídio de mobilidade, naquele princípio fundamental que é os madeirenses e porto-santenses não terem de adiantar dinheiro para comprar uma passagem nos períodos de pico e o Governo nacional tem de cumprir as suas obrigações", disse Miguel Albuquerque, à margem de uma festa popular, no Funchal.

Na semana passada, em declarações proferidas ao Jornal da Madeira (JM), o vice-presidente, Pedro Calado, referiu que a revisão do subsídio de mobilidade poderá passar pela limitação o número de viagens subsidiadas, estabelecer horários específicos para as mesmas e estipular um plafond financeiro.