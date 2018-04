Actualidade

O Governo considerou que a descida dos preços do gás, hoje proposta, reforça o poder de compra das famílias e melhora a competitividade das empresas, destacando que tal se deve às medidas tomadas por si para a redução destes custos.

"A descida dos preços do gás natural (...) é mais um contributo para o reforço do poder de compra das famílias e da competitividade das empresas e resulta do rigor das políticas de energia baseadas na redução dos custos e no facto de os consumidores (famílias e empresas) estarem no centro dessas políticas", lê-se no comunicado divulgado pelo Ministério da Economia, logo após ter sido conhecida a proposta da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

O Governo considera que a descida média de 0,2% para as famílias que se mantêm no mercado regulado é uma "poupança reforçada, em termos reais, pelo efeito da inflação", vincando ainda que este é o "terceiro ano consecutivo em que os preços do gás natural descem para os consumidores domésticos".