Tancos/Armas

O Presidente da República referiu hoje já ter lido o relatório do Governo sobre Tancos, mas preferiu falar da investigação judicial a este caso, reafirmando que espera que clarifique os factos e eventuais responsáveis.

No final de uma iniciativa no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, questionado pelos jornalistas se já leu o relatório do Governo sobre o furto de material militar dos paióis nacionais de Tancos, o chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas retorquiu: "Já li há duas semanas e meia, há três semanas. Já foi entregue há tanto tempo".

Interrogado se encontrou as respostas que esperava, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a falar sobre o documento, preferindo reafirmar a mensagem que deixou na cerimónia de posse do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o almirante António Silva Ribeiro, no dia 01 de março.