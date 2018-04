Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) requereu hoje uma audição parlamentar com o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, sobre a discussão da nova Política Agrícola Comum (PAC) para depois de 2020.

"Está em curso, na União Europeia (UE), a discussão da nova Política Agrícola Comum (PAC), para depois de 2020. Trata-se obviamente de um debate importantíssimo - por aí irá passar o futuro da agricultura e do desenvolvimento rural no nosso país e durante os próximos anos. [...] A PAC é a mais importante política comunitária, por conseguinte, a Assembleia da República não pode nem deve manter-se arredada do acompanhamento destas negociações", lê-se no requerimento enviado ao presidente da Comissão de Agricultura e Mar.

De acordo com o BE, na base das discussões em Bruxelas está um relatório da Comissão Europeia, emitido em novembro, que contém as linhas orientadoras da próxima PAC, tendo já começado as negociações para revisão.