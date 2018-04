Actualidade

A empresa tecnológica portuguesa Reditus disse hoje, em comunicado ao mercado, que tem créditos no valor de 50 milhões de euros a receber de entidades públicas de Angola e que espera conseguir essa receita no prazo máximo de 30 meses.

"Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248º - A do Código dos Valores Mobiliários, a Reditus vem pelo presente informar que existem créditos a receber pelas suas participadas, sobre entidades públicas angolanas, no montante de aproximadamente 50 milhões de euros", lê-se no comunicado hoje divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a empresa, este valor representa 84% do seu saldo total de clientes, 29% do total do ativo e 157% do capital próprio.