O Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra aprovou hoje, em reunião, a decisão de acabar com a garraiada na Queima das Fitas, indo ao encontro do resultado do referendo, onde 70,7% dos estudantes votaram pelo seu fim.

"Foi aprovado o respeito pelo resultado do referendo por uma maioria esmagadora, superior a 90% dos presentes", disse à agência Lusa o Dux Veteranorum (líder do organismo), João Luís Jesus, referindo que estiveram presentes na votação 76 veteranos.

A decisão de hoje do Conselho de Veteranos surge depois de ter sido anulada o resultado da reunião anterior daquele organismo, a 21 de março, em que 27 veteranos tinham contrariado o resultado do referendo aos estudantes de Coimbra, onde tinham participado 5.638 alunos.