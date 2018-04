Actualidade

O novo Presidente do Peru nomeou na segunda-feira o conselho de ministros, uma equipa que visa dar continuidade às políticas de apoio às empresas, ao mesmo tempo que procura reduzir as tensões políticas no país.

Martin Vizcarra tomou posse a 23 de março, na sequência da renúncia do então presidente Pedro Pablo Kuczynski, acusado de corrupção.

Durante a cerimónia de tomada de posse do novo executivo, Vizcarra sublinhou que esta equipa vai acompanhar o Presidente "na tarefa de trazer bem-estar aos peruanos de todas as regiões do país".