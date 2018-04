Actualidade

A Birmânia aceitou receber uma visita do Conselho de Segurança da ONU ao país, em abril, anunciou na segunda-feira o presidente em exercício do Conselho e embaixador do Peru.

Gustavo Meza-Cuadra disse que os pormenores da visita ainda estão a ser finalizados, incluindo uma autorização para visitar o estado de Rakhine.

"Obviamente, estamos interessados no estado de Rakhine", afirmou Meza-Cuadra, acrescentando não haver "nada melhor do que uma viagem de campo para perceber" a situação da comunidade rohingya.