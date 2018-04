Venezuela

O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela (STJ) condenou hoje as sanções impostas recentemente pela Suíça e pelo Panamá contra funcionários do Governo venezuelano.

"O STJ condena energicamente as ilegais medidas coercivas dos Governos do Panamá e da Suíça, que demonstram uma conduta repreensível e indigna contra a Venezuela, o povo e as instituições legalmente constituídas e seus funcionários, protegidos pelos princípios e garantias constitucionais que preservam a soberania e independência", de acordo com um comunicado divulgado em Caracas.

A 28 de março último, a Suíça anunciou sanções económicas contra sete funcionários e ministros do Governo da Venezuela, a quem proibiu também a entrada no país.