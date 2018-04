Actualidade

O parlamento da Malásia proibiu, na segunda-feira, as notícias falsas, apesar das críticas de que a lei será usada para silenciar os dissidentes, a poucos dias do anúncio da data das eleições gerais no país.

Depois de um acesso debate, a lei que proíbe notícias falsas ("fake news") foi aprovada com 123 votos a favor e 64 contra.

O projeto de lei originalmente proposto estabelecia uma coima máxima de 500.000 ringgit (104.929 euros) para infratores, mas a lei prevê agora uma pena de prisão de até seis anos.