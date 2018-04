Actualidade

Várias organizações não governamentais (ONG) exigiram, nos últimos dias, a libertação imediata do ativista de direitos humanos chinês Zhen Jianghua, desaparecido desde setembro, depois de ter sido formalmente acusado de subversão, foi hoje noticiado.

Para a diretora da Human Rights Watch na China, Sophie Richardson, a prisão do ativista mostra a intenção das autoridades chineses em erradicarem a "supervisão dos direitos humanos na China", disse, em comunicado, citado pela agência noticiosa espanhola EFE.

O ativista coordenava, desde 2015, a organização Human Rights Campaign, na China, a qual tem feito esforços para acabar com a detenção de alguns defensores dos direitos humanos no país.