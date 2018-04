Actualidade

Onze dos 18 distritos de Portugal continental vão estar, a partir da manhã de hoje, sob avisos meteorológicos devido à agitação marítima, precipitação e vento, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Com aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, vão estar a partir das 21:00 de hoje os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga devido à previsão de ondas que podem atingir os 9/10 metros.

A partir do meio da tarde de hoje e até às 21:00, aqueles distritos, aos quais se junta o de Faro, vão estar com aviso amarelo, menos grave que o laranja, também devido à ondulação.