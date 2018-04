Actualidade

Mais de uma centena de pessoas morreram nos primeiros três meses do ano nas estradas portuguesas, uma subida relativamente ao período homólogo, segundo os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

De acordo com a informação disponível no 'site' da ANSR, até 31 de março morreram nas estradas portuguesas 113 pessoas, mais 15 do que no período homólogo.

As autoridades registaram nos primeiros três meses do ano 31.916 acidentes, mais 1.683 do que no período homólogo, 373 feridos graves (menos 59) e 9.041 feridos leves (mais 173).