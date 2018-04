Actualidade

A bolsa de Lisboa segue em terreno negativo, em linha com as principais congéneres europeias, com as ações do BCP e da Pharol a pressionarem o índice.

Pelas 08:50 de Lisboa, o índice de referência, o PSI20, seguia a recuar 0,69% para os 5.368,36 pontos, com 15 ações negativas, duas positivas e uma inalterada.

Do lado das perdas, a Mota-Engil e os CTT eram os que mais recuavam, com descidas de 2,45% e 1,98%, seguidos da Pharol e BCP, com perdas de 1,97% e 1,43% para 0,2235 e 0,2681 euros.