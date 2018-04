Actualidade

Navios de guerra da Malásia intercetaram hoje uma embarcação com refugiados da minoria muçulmana rohingya que desembarcaram na ilha de Langkawi, no norte do país, informaram fontes oficiais de Kuala Lumpur.

Na embarcação viajam 56 pessoas, incluindo 18 mulheres e 19 crianças da minoria muçulmana vítima de perseguições na Birmânia.

"Os refugiados desembarcaram em Lankawai e encontram-se sob a alçada das autoridades responsáveis pela imigração", disse o comandante da Mohamad Rosli da Marinha de Guerra da Malásia.