O Fórum para a Competitividade afirmou hoje que o Eurostat procedeu corretamente ao considerar que a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) deve ser levada ao défice orçamental de 2017.

"Não podemos ignorar que a CGD teve prejuízos superiores aos 4,0 mil milhões de euros injetados", refere o Fórum na sua mais recente Nota de Conjuntura, relativa a março, indicando ainda que "tem a perfeita noção que muitos desses prejuízos se devem a empréstimos dados em condições de crédito muito duvidosas, apenas possíveis num determinado contexto 'político' que o banco viveu durante vários anos".

O Instituto Nacional de Estatística (INE), seguindo a decisão do Eurostat, contabilizou a recapitalização da CGD no défice orçamental do ano passado, operação financeira que somou uma ajuda pública de cerca de 4,0 mil milhões de euros e que aumentou o défice de 1% para 3% em 2017.