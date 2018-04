Actualidade

As distritais do Bloco de Esquerda da Região Centro exigiram hoje que o ministro da Cultura demita de imediato da diretora regional de Cultura do Centro, que elogiou uma companhia de Leiria que "não pedia dinheiro" ao Estado.

Em causa estão declarações de Celeste Amaro feitas em Leiria no dia 02 de março: "Vim cá a Leiria porque, por incrível que pareça, não me pediram dinheiro [o grupo Leirena]. Como é possível? Ainda por cima na área do teatro! Foi algo que me tocou bastante. É uma lição de como um grupo de teatro profissional, com três atores, que se dedica de corpo e alma ao seu trabalho, vive sem pedir dinheiro, não incomoda a administração central".

Na sequência destas declarações e depois de vários protestos, incluindo uma petição que exige a demissão da responsável, os coordenadores distritais do Bloco de Esquerda (BE) de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Santarém e Viseu exigem que o ministro Luís Filipe Castro Mendes substitua de imediato Celeste Amaro, já que esta "demonstrou não saber estar à altura da dignidade do cargo para o qual foi nomeada".