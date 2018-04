Actualidade

O Governo moçambicano aprovou hoje um decreto que prevê a criação de uma comissão permanente de inspeção às instituições do ensino superior em Moçambique, anunciou hoje a porta-voz do Conselho de Ministros.

"O que se pretende com este decreto é garantir uma inspeção permanente e contínua", declarou Ana Comoana, falando à imprensa momentos após a 11.ª sessão dos Conselho de Ministros em Maputo.

O objetivo, explicou a porta-voz do Conselho de Ministros de Moçambique, é garantir um bom funcionamento das instituições, no âmbito das ações do Governo para a melhoria do ensino superior no país.