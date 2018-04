Actualidade

A transportadora aérea Ryanair garantiu hoje apoio aos seus trabalhadores e que não há sanções, como ações legais, contra os tripulantes de cabine que substituíram os grevistas em Portugal na quinta-feira e no domingo.

"Não devem estar preocupados de maneira alguma sobre as falsas alegações [de sanções]: a empresa apoia os nossos funcionários a 100%. Há risco zero que algum tripulante perca a sua licença de voo ou identificação do aeroporto", lê-se num memorando datado de hoje e enviado aos trabalhadores, a que a agência Lusa teve acesso.

No texto negam-se as "numerosas falsas alegações que circulam nas redes sociais nos últimos dias, reivindicando que ações legais vão ser tomadas contra tripulantes de bases não portuguesas que operaram voos de e para Portugal", assim como outras sanções.