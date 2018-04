Actualidade

A Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) manifestou-se hoje preocupada com a proposta do Governo de passar para as autarquias a isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) no turismo, considerando que a medida vai "corresponder ao fim da isenção".

"A remissão para os municípios parece-nos relativamente duvidosa, porque isso vai deixar qualquer investimento turístico sem o enquadramento adequado para saber se beneficia da isenção ou não. Na prática, o que se tem visto é uma forte reação dos municípios contra o turismo até porque entendem que isso lhes retira eleitores. Na prática, isso acaba por corresponder ao fim da isenção", afirmou à Lusa o presidente da ALP, Luís Menezes Leitão.

O Governo apresentou uma proposta à Assembleia da República, na quinta-feira, para alterar o Estatuto dos Benefícios Fiscais, nomeadamente "acabar com a isenção de IMI para os empreendimentos com utilidade turística, deixando na mão das autarquias a decisão de aplicar esta possibilidade a partir de 2019", noticiou hoje o jornal Público.