Skripal

O diretor-executivo do laboratório militar britânico de Porton Down afirmou hoje que as análises realizadas não permitiram determinar onde foi produzido o gás neurotóxico que envenenou o ex-espião Serguei Skripal.

"Conseguimos determinar que é novichok e determinar que é um agente neurotóxico militar", disse Gary Aitkenhead, numa entrevista à televisão Sky News.

"Não determinámos a sua origem precisa, mas entregámos a informação científica ao Governo, que depois recorreu a várias outras fontes", acrescentou.