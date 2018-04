Actualidade

O processo de despejo em curso pela companhia Fidelidade pode afetar "quase 1.500 frações, a maior parte delas de habitação", no concelho de Lisboa, revelou hoje a deputada do PS Helena Roseta, considerando que "é uma situação muito preocupante".

"É possível [a situação no concelho de Lisboa] ter uma dimensão que ultrapassa em muito aquela dimensão já grave no concelho de Loures de 150 famílias e não sabemos qual a dimensão no resto do país", afirmou a deputada socialista, na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação.

Alguns moradores de quatro prédios em Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures, distrito de Lisboa, foram notificados pela Fidelidade de que os seus contratos de arrendamento não iriam ser renovados e que teriam 120 dias para entregar as chaves dos imóveis.