Actualidade

A Câmara de Torres Vedras aprovou hoje o Plano de Mobilidade até 2027, com um investimento de 13 milhões de euros até 2022 para incentivar o uso de transportes públicos e amigos do ambiente em detrimento do automóvel particular.

Aprovado por unanimidade pelo executivo municipal, em reunião à porta fechada, o Plano de Mobilidade, a que a agência Lusa teve acesso, prevê um investimento de 13 milhões de euros até 2022.

Um dos principais objetivos passa por desincentivar o uso do automóvel particular, reduzir o ruído e as emissões de dióxido de carbono até 2027.