Actualidade

O secretário de Estado das Finanças justificou hoje os 721,7 milhões de euros que o Fundo de Resolução deverá injetar no Novo Banco com a "partilha de perdas" com a Lone Star, o seu maior acionista.

"O que há aqui é uma partilha de perdas entre o Fundo de Resolução, os obrigacionistas sujeitos a operação de troca de obrigações (que injetaram 500 milhões de euros no capital) e a Lone Star, que injetou 1.000 milhões de euros" no Novo Banco, afirmou Mourinho Félix, no parlamento, na Comissão de Orçamento e Finanças.

Quanto aos 721,7 milhões de euros que o Novo Banco indicou na apresentação das contas de 2017, e que terão de ser injetados pelo Fundo de Resolução, Mourinho Félix considerou "fácil" encontrar essas necessidades de capital.