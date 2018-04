Actualidade

O ministro do Ambiente considerou hoje que as duas novas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR's) de Portimão e de Faro/Olhão, vão dotar a principal região turística do país de infraestruturas ao nível das maiores exigências ambientais.

"São mais de 30 milhões de euros de investimento, fundamental para tratar os efluentes e garantir que a Foz do Arade (Portimão) e a Ria Formosa (Faro/Olhão) tenham ainda melhor qualidade ambiental", disse aos jornalistas João Pedro Matos Fernandes à margem da inauguração da nova ETAR da Companheira, em Portimão.

De acordo com o governante, as duas estações de tratamento de águas residuais, a de Portimão, hoje inaugurada, e a de Faro/Olhão, em construção, vão permitir que o Algarve "possa garantir que as infraestruturas ambientais estejam ao nível das maiores exigências que possam ser feitas, quer por moradores, quer por turistas que escolhem a região como destino de férias".