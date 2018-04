Actualidade

Os últimos temporais causaram prejuízos em infraestruturas na costa portuguesa no valor de 1,4 milhões de euros, 800 mil euros dos quais apenas na região do Algarve, anunciou hoje o ministro do Ambiente.

"Os prejuízos são de 1,4 milhões de euros em toda a costa litoral de Portugal, estando o Ministério do Ambiente a celebrar 25 protocolos para recuperar as estruturas danificadas pelos temporais", indicou o ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes, em Portimão, no Algarve.

O governante presidiu em Portimão à assinatura de dois protocolos entre o Fundo Ambiental e a Câmara de Portimão, um para a alimentação artificial do cordão dunar e da praia de Alvor e outro para a recuperação de passadiços e estruturas danificadas pelos últimos temporais.