Actualidade

Um atirador está esta noite ativo na sede da Youtube, em San Bruno, no Estado da Califórnia, ou na sua zona, segundo noticiavam vários meios de comunicação, às 21:40.

A BBC dá conta de vários tiros nas proximidades da sede e o site The Hill divulgou no Facebook que vários empregados da empresa estão a enviar mensagens via rede social Twiter sobre a presença de um "atirador ativo" na sede da Youtube.

A polícia de San Bruno, também via Twitter, aconselhou as pessoas a manterem-se afastadas da zona, acrescentando que já tem efetivos na área.