O tiroteio que ocorreu na terça-feira na sede da Youtube em San Bruno, nos Estados Unidos, causou quatro feridos, anunciou a polícia, referindo que a mulher suspeita de ser responsável foi encontrada morta no local.

"O tiroteio causou quatro feridos que foram transportados para o hospital com ferimentos causados pelos disparos e foi encontrada morta uma mulher no interior do edifício que acreditamos ser a atiradora", disse Ed Barberini, chefe da polícia de San Bruno.

O responsável policial referiu que as autoridades acreditam que a mulher em causa se terá suicidado com um tiro.