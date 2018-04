Actualidade

A China prometeu hoje retaliar com a "mesma força" à intenção anunciada pelos Estados Unidos de aumentar as suas taxas alfandegárias sobre produtos chineses, justificada pelo alegado roubo de tecnologia norte-americana pelos chineses.

O Ministério do Comércio chinês acusou Washington de violação das regras do comércio global e anunciou que ia apresentar, de imediato, uma queixa junto da Organização Mundial do Comércio. As autoridades chinesas não explicaram que medidas poderão vir a aplicar.

Na terça-feira, a representação dos Estados Unidos para o comércio internacional (USTR, na sigla em inglês) divulgou uma lista de importações chinesas às quais propõe aplicar taxas alfandegárias, como retaliação pela "transferência forçada de tecnologia e propriedade intelectual norte-americana".