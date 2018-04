Actualidade

O Governo neozelandês ordenou hoje a revisão obrigatória de 50 mil automóveis com 'airbags' fabricados pela empresa japonesa Tataka, cujos defeitos já resultaram em mais de 20 mortes em todo o mundo.

O ministro do Comércio e Defesa do Consumidor neozelandês disse que mais de "450 mil veículos podem ser chamados para revisão", sendo que "79 mil têm 'airbags' de alto risco e 50 mil precisam de ser substituídos com urgência".

Em 2013, o anterior Governo da Nova Zelândia deu início a uma revisão voluntária de alguns veículos equipados com os mesmos 'airbags', "uma medida que não foi suficiente", considerou Kris Faafoi.