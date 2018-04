Actualidade

Nove barras estão hoje fechadas a toda a navegação por causa da agitação marítima, segundo a informação disponível no 'site' da Marinha.

De acordo com a Marinha, estão encerradas as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz e Lisboa.

A Marinha indica ainda que hoje há uma barra condicionada, a de S. Martinho do Porto, onde a navegação se deve fazer "com cautela", praticando a barra apenas na preia-mar.