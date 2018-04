Actualidade

A Baía do Tejo anunciou hoje que o parque empresarial do Barreiro vai receber o arquivo e o tratamento de todo o acervo do investigador e antigo deputado do PSD José Pacheco Pereira.

"A Ephemera, Biblioteca e Arquivo de Pacheco Pereira é novo cliente da Baía do Tejo. A associação, que conta com a minúcia e os interesses multidiversificados de José Pacheco Pereira, passou a contar com um espaço no Parque Empresarial do Barreiro que se constituirá como uma base importante do arquivo e do tratamento de todo o acervo", referiu a Baía do Tejo em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo o documento, o acervo é constituído não só por livros e documentos oficiais, mas também por discos, postais, selos, autocolantes, cartazes, pins e todo o tipo de artefactos capazes de "contar as histórias que vão marcando a vida das populações".